Marcos Braz se desculpa e entra em acordo judicial com flamenguista

Chegou ao fim o processo judicial envolvendo a briga entre o deputado e dirigente do Flamengo Marcos Braz e o entregador Leandro Campos. Os dois entraram em um acordo na Justiça na última terça-feira (06), segundo nota divulgada pela equipe de defesa de Braz, que se desculpou com o flamenguista pelas agressões em setembro do ano passado.

O encontro aconteceu no escritório do advogado de Braz. De acordo com a nota, as duas partes chegaram a uma composição extrajudicial "após um período de diálogo e mediação". Tanto Braz quanto Campos decidiram dar fim às ações que moviam um contra o outro, de acordo com a informações confirmadas pelos advogados de ambos.

"A resolução amigável alcançada reflete o compromisso das partes em buscar uma solução pacífica e cooperativa ao incidente. Ambos os lados reconhecem a importância de resolver suas diferenças de maneira construtiva e respeitosa. Como resultado desta resolução, não haverá qualquer litígio adicional relacionado a este episódio. As partes concordaram em não divulgar detalhes sobre o acordo firmado, preservando assim a privacidade e dignidade dos envolvido", afirmou a equipe de defesa de Braz.