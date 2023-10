MP solicita que Marcos Braz seja autuado por lesão corporal

O vereador Marcos Braz brigou com torcedor do Flamengo no Shopping da Barra da Tijuca - Foto: Divulgação/ Reprodução

O vereador Marcos Braz brigou com torcedor do Flamengo no Shopping da Barra da Tijuca - Foto: Divulgação/ Reprodução

O vereador e diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, poderá ser autuado, a pedido do Ministério Público, por lesão corporal no episódio da briga com um torcedor do clube, no shopping da Barra da Tijuca. O MP do Rio pediu também a mesma autuação contra Carlos André da Silva, que também participou do ocorrido.

Segundo o MP, as imagens das câmeras de segurança mostram Braz e Carlos perseguindo o homem pelos corredores do estabelecimento. O dirigente do Flamengo teria dado um golpe na altura do pescoço, pelas costas do torcedor, o derrubando no chão. Em seguida, o vereador ainda teria mordido Leandro na coxa direita.

O promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva pediu, por meio da manifestação, que Leandro Campos Gonçalves, seja absolvido das acusações. O caso foi registrado na 16° DP (Barra).

O MPRJ alega que os vídeos apreendidos não possuem gravação de áudio, e que até o momento, nenhuma testemunha indicou que Leandro realmente xingou o dirigente antes da agressão.



O Ministério público ainda declarou que a filha do vereador Marcos Braz saiu sem ter tido nenhum contato ou observado a presença do torcedor envolvido na briga. O dirigente havia dito que o homem teria ameaçado sua filha de morte, sendo desmentindo por meio deste documento.