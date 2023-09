Marcos Braz diz que foi ameaçado de morte ao lado da filha

Marcos Braz concedeu entrevista acerca da briga com torcedor em shopping no Rio - Foto: Divulgação/ Fla TV

Marcos Braz concedeu entrevista acerca da briga com torcedor em shopping no Rio - Foto: Divulgação/ Fla TV

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, declarou nesta quinta-feira (21) que foi agredido verbalmente e ameaçado de morte por dois ou três homens enquanto ele olhava uma joia para a filha em uma loja no Barra Shopping, na Zona Oeste do RJ, na terça-feira (19).

O dirigente apareceu machucado no nariz na coletiva, o laudo IML realizado na delegacia depois da briga já constava um corte na região, e uma mordida na virilha do torcedor envolvido na briga.

Marcos Braz ainda disse que antes da briga, pediu para que os torcedores respeitassem a presença de sua filha, porém foi ignorado.

Leia também

➢ Vídeo de Romário xingando Gabigol viraliza nas redes

➢ Morre menino que ficou tetraplégico em treino de jiu-jitsu, na Baixada Fluminense

O vice de futebol do time carioca negou que estivesse com seguranças no momento da briga.



"Eu falei sistematicamente para ele que a minha filha estava lá e ele falou: "foda-se a sua filha".

Braz, que também é vereador, afirmou que não lembra como a briga começou.

"Vocês veem que eu saio procurando a minha filha [após a briga]. O meu cálculo rápido, por eu não estar com segurança e meu carro está longe, porque o Flamengo só me dá segurança em dias de jogos, foi de voltar para a loja", disse o dirigente, que completou:

"Fui ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos".

Já o torcedor rubro-negro, o qual é entregador, Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, de 22 anos, declarou que foi mordido na virilha por Braz e foi agredido quando virou as costas após reclamar do Flamengo.

Após a confusão, o vice de futebol ficou trancado em uma loja e só saiu do local escoltado por agentes do Segurança Presente, debaixo de forte vaia e muitos xingamentos.