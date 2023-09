Marcos Braz se envolve em confusão com torcedores do Flamengo em shopping

Marcos Braz, vice presidente de futebol do Flamengo, se envolveu em confusão com um torcedor do clube - Foto: Divulgação/ Reprodução

Marcos Braz, vice presidente de futebol do Flamengo, se envolveu em confusão com um torcedor do clube - Foto: Divulgação/ Reprodução

O clima no Flamengo segue tenso após a derrota no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O vice presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi flagrado em uma briga com um torcedor do clube no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio.

O vídeo, gravado por pessoas que passeavam no local, mostra o dirigente em briga corporal com outro homem.





Marcos Braz, dirigente do Flamengo, agride torcedor do Flamengo em shopping no Rio. Divulgação/ Vêne Casagrande

Autor: Divulgação/ Vêne Casagrande

Segundo o jornalista Venê Casagrande, do SBT, o cartola do Flamengo teria sido cobrado por um torcedor no local, gerando toda confusão.



Leia também

➢ Repórter da Globo teria chamado Sampaoli de 'imbecil' em áudio vazado

➢ Brasil abre 2x0 sobre Dinamarca na Copa Davis

O torcedor do Flamengo alega que Marcos Braz correu atrás dele, após ele ter gritado para o dirigente sair do Flamengo.