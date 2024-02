Petrobras diminui preço de gás natural para distribuidoras

Enquanto os preços do óleo diesel, da gasolina e do gás de cozinha acordaram mais caros nesta quinta-feira (01), o valor do gás natural ficou mais barato a partir de hoje, ao menos na venda para distribuidoras. A partir de hoje, o combustível vendido pela Petrobras às distribuidoras fica 2% mais barato.

Segundo a Petrobras, o primeiro reajuste do ano está previsto nos contratos entre a estatal e as distribuidoras, que garante mudanças nos valores a cada três meses. A redução foi determinada com base na queda dos valores do petróleo, ainda de acordo com a empresa - o barril da matéria-prima diminuiu em 3,6%.

A mudança diz respeito apenas ao gás natural vendido às distribuidoras e não ao gás liquefeito de petróleo (GLP), que costuma ser usado como gás de cozinha. Ainda de acordo com a estatal, não se pode definir ainda como o reajuste impactará o valor cobrado aos consumidores finais.

“A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da molécula pela companhia, mas também pelo custo do transporte até a distribuidora, pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como por suas margens (e, no caso do GNV – Gás Natural Veicular, dos postos de revenda) e pelos tributos federais e estaduais”, concluiu a nota da Petrobras.