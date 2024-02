Novo quebra-molas em Pendotiba faz carros 'voarem' na pista

Motoristas se preocupam com localização do quebra-molas, que foi instalado para diminuir risco de acidente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Motoristas se preocupam com localização do quebra-molas, que foi instalado para diminuir risco de acidente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quem passa pela Estrada Caetano Monteiro, próximo à Associação Pestalozzi de Niterói, em entre os bairros Badu e Pendotiba, deve ter notado uma mudança no tráfego. O local recebeu um quebra-molas, instalado no início desta semana, que, apesar do pouco tempo na via, já divide moradores da região.

Logo após a instalação do chamado "traffic calming", registros de motoristas insatisfeitos com o impedimento começaram a circular na internet. A altura do quebra-molas e sua localização logo após uma curva acentuada preocupa quem passa por lá. Ao mesmo tempo, no entanto, a lombada foi instalada justamente para diminuir o risco de acidentes da estrada.

Em um dos registros que circula na rede, um motorista que atravessa a região alerta moradores. "Colocaram uma 'montanha' ali, um quebra-molas gigante logo depois da curva. [...] Acho que isso vai causar mais acidente do que outra cosia", afirma, no vídeo, um usuário da via.





O "traffic calming", porém, foi instalado para prevenir acidentes envolvendo pessoas com deficiência. De acordo com a Prefeitura, a instalação foi solicitada pela Associação Pestalozzi e pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), com o objetivo de facilitar a travessia de PCDs que fazem tratamento na Pestalozzi.

"Trata-se de um equipamento de segurança que foi instalado em um ponto onde os acidentes de trânsito são frequentes, inclusive com vítimas fatais. Estamos aplicando em Niterói um conceito mundial de educação no trânsito, para trazer dignidade à pessoa com deficiência ao atravessar ruas em segurança. Nossos planos para o futuro incluem também levar esse mesmo modelo para a frente de escolas. A Prefeitura tem uma grande preocupação com a educação no trânsito e conta com o apoio da população e motoristas", afirmou, em nota, o órgão.

Na noite da última quarta-feira (31), um agente de trânsito da Nittrans esteve no local para pedir que motoristas reduzam a velocidade. A expectativa é que o espaço receba sinalizações para diminuição da velocidade e prevenção de acidentes em breve.