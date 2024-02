Câmara aciona reunião sobre agressão de Marcos Braz a torcedor; confira vídeo

Confusão aconteceu em setembro do ano passado, em shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro deve voltar a se reunir para discutir sobre uma briga entre o vereador Marcos Braz (PL), que também é dirigente de futebol do Flamengo, e um torcedor em um shopping na Zona Oeste da cidade. A confusão aconteceu em setembro do ano passado, mas foi só nesta terça (30) que registros da câmera de segurança do local no momento da briga foram divulgados.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o vice-presidente de futebol do Fla cai em cima do entregador Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior, de 22 anos. Enquanto seguranças chegam para tentar interromper a confusão, um amigo de Braz, Carlos André da Silva, acerta alguns chutes no jovem. Confira o vídeo:





Relembro o episódio:



A vereadora Teresa Bergher (Cidadania), que é vice-presidente do Conselho de Ética, disse que o vídeo traz ao episódio novos detalhes que exigem uma nova análise do grupo de parlamentares, que já discutiu o assunto no ano passado.

"Essas imagens levaram o Ministério Público a se manifestar. Então, diante da manifestação do MPRJ, que concluiu que o vereador cometeu um crime, o conselho precisa voltar a se reunir para avaliar a conduta de um membro da casa legislativa, que se envolveu num crime", afirmou Teresa.

Na época, Marcos Braz foi acusado de desferir socos, chutes e dar uma mordida na virilha do entregador Leandro Campos, que torce para o Flamengo. O dirigente rubro-negro alegou que o jovem teria ameaçado ele e sua filha de morte. A insatisfação da torcida com a administração do clube teria sido a motivação da briga.