São Gonçalo tem festa do padroeiro da cidade na próxima semana

O município de São Gonçalo comemora na próxima quarta-feira, 10 de janeiro, o dia de seu santo padroeiro, São Gonçalo de Amarante. Além de a data ser decretada como feriado municipal, a principal igreja da cidade, a Igreja Matriz São Gonçalo de Amarante, receberá comemorações de 7 a 14 de janeiro.

A festa começa já neste domingo (7), com o Tríduo, que será realizado às 19h30 e se estende até a terça-feira (9), sempre no mesmo horário. Na quarta (10), dia do padroeiro, os devotos são convidados a se concentrarem na Praça Estephânia de Carvalho, conhecida como Praça do Zé Garoto, às 18h30, para a procissão, seguida de Missa Solene, às 19h. Após a cerimônia, o grupo AdoraSamba faz uma apresentação.

"Foi em torno desta devoção que o município se estabeleceu. Celebrar esta festa é preservar a história e homenagear aquele que contribuiu com grandes exemplos para o mundo. E através da intercessão do nosso padroeiro, pedimos que nos ajude a construir uma cidade melhor”, diz o padre André Luis Siqueira.



As comemorações voltam a acontecer no sábado (13), com uma missa às 18h e um show de louvor do cantor Jadir Barcellos, em seguida. Encerrando a programação da festa, o domingo (14) também terá uma missa às 18h seguida da apresentação da banda Zero Hora.

A Paróquia São Gonçalo de Amarante, que será a sede da celebração na cidade, fica localizada no bairro Zé Garoto, na Alameda Pio XII, 86.

Mobilização para as obras de restauro

Além dos momentos de celebração, uma das finalidades da festa é adquirir recursos para o prosseguimento das obras de restauro da Matriz, considerada um símbolo do município. Os gonçalenses que passam pela Igreja podem acompanhar a fase final das obras na lateral esquerda da paróquia.

A reforma minuciosa incluiu a troca de todo o emboço, instalação de novas sancas, telhados e pintura. O mesmo aconteceu na lateral direita, nos fundos e a intervenção na parte interna já está bem avançada.

De acordo com o padre André, o objetivo deste ano é iniciar a mobilização para as obras da fachada.

“Estamos empenhados em seguir com esse projeto que é uma verdadeira recuperação da história da Matriz. O projeto é desafiador e de grande exigência técnica, por isso, espero contar com o apoio e patrocínio de empresas e do poder municipal para avançar com essa meta”, conta.