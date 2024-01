Projeto 'São Gonçalo em Movimento' abre inscrições para novos alunos

Após o recesso de fim de ano, foram retomadas as aulas do São Gonçalo em Movimento, projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo, que oferece diversas atividades físicas em 37 bairros da cidade. As inscrições estão abertas para novos alunos.

A iniciativa, que foi iniciada no município há 2 anos, tem o objetivo de incentivar a prática de esporte na cidade, além de melhorar a qualidade de vida da população de São Gonçalo.

Atualmente, mais de 6 mil pessoas são atendidas pelo São Gonçalo em Movimento. São oferecidas as seguintes modalidades: balé, capoeira, dança, funcional, funcional kids, futebol, futevôlei, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, kickboxing, muay thai, natação, psicomotricidade, pilates e zumba.

Para se inscrever nas atividades, basta ir até o local onde é oferecida a aula, que pode ser conferida através do link https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/agenda/

No núcleo escolhido, o professor responsável pela atividade irá indicar os documentos necessários para a matrícula.

CIUG abre 265 vagas para curso de Informática

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) iniciará o período de matrícula para as 265 vagas do curso de Informática, no dia 15 de janeiro, de forma presencial na unidade. Serão dois dias de inscrição, de acordo com o turno desejado: quem pretende estudar nos períodos da manhã ou da noite, deve comparecer na segunda-feira (15), das 8h às 19h; quem pretende estudar à tarde deve procurar a unidade na terça-feira (16), das 8h às 19h. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

É importante salientar que, diferente do curso de Informática, os demais cursos oferecidos pela unidade, de idiomas, terão inscrições de 11 a 14 de janeiro, de forma online, pelo link https://siseducsg.org.br/ciug/.

Para se inscrever no curso de Informática, o aluno deve ter, no mínimo, 13 anos, e estar cursando o sétimo ano; para o turno da noite, a idade mínima é 15 anos. O curso tem a duração de dois anos e seis meses, começando pelo Básico 1 (Windows e Word), passando pelo Básico 2 (Power Point e Internet) e finalizando com o ensino Avançado, que engloba Linux, Computação Gráfica, Multimídia, Access e Excel.

