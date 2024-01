CIUG abre 265 vagas para curso de Informática

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) iniciará o período de matrícula para as 265 vagas do curso de Informática, no dia 15 de janeiro, de forma presencial na unidade. Serão dois dias de inscrição, de acordo com o turno desejado: quem pretende estudar nos períodos da manhã ou da noite, deve comparecer na segunda-feira (15), das 8h às 19h; quem pretende estudar à tarde deve procurar a unidade na terça-feira (16), das 8h às 19h. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

É importante salientar que, diferente do curso de Informática, os demais cursos oferecidos pela unidade, de idiomas, terão inscrições de 11 a 14 de janeiro, de forma online, pelo link https://siseducsg.org.br/ciug/.

Para se inscrever no curso de Informática, o aluno deve ter, no mínimo, 13 anos, e estar cursando o sétimo ano; para o turno da noite, a idade mínima é 15 anos. O curso tem a duração de dois anos e seis meses, começando pelo Básico 1 (Windows e Word), passando pelo Básico 2 (Power Point e Internet) e finalizando com o ensino Avançado, que engloba Linux, Computação Gráfica, Multimídia, Access e Excel.

Documentos necessários para a matrícula (originais e cópias):

- Carteira de identidade

- Comprovante de residência

- Comprovante de escolaridade mínima de 7º ano

- 1 foto 3×4

- CPF do aluno e do responsável (caso seja menor)

*Também é necessário fornecer um endereço de e-mail.