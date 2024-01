Assaí Atacadista abre vagas de emprego em São Gonçalo e região

O Assaí Atacadista está com mais de 50 vagas de emprego em aberto no Estado do Rio de Janeiro. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes posições, como operador(a) de caixa e operador(a) de loja.

As oportunidades são válidas tanto para a capital, em bairros como Bangu e Barra da Tijuca, assim como para os municípios de São Gonçalo e Niterói.

Os(as) interessados(as) devem se cadastrar exclusivamente no site https://assai.gupy.io/ até o dia 31 de janeiro de 2024. Para iniciar a participação no processo seletivo, basta filtrar pela localidade no portal e é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.