Marinha encerra buscas por passageiro que caiu de cruzeiro

As buscas pelo passageiro de um cruzeiro que caiu do navio e desapareceu no mar foram suspensas nesta sexta-feira (5), de acordo com informações da Marinha do Brasil. O caso aconteceu no dia 30 de dezembro, na região de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

“Informamos que devido ao tempo passado, a área de busca tornou-se demasiada grande. Tendo em vista que não há nenhum indício que possa contribuir para a localização do passageiro, as buscas foram suspensas.” diz o comunicado.

Leia mais

Preta Gil celebra cura do câncer com missa em Salvador

Viúva do indigenista Bruno Pereira cria vaquinha para custear tratamento do filho



O homem estava a bordo do cruzeiro ‘Réveillon em Alto Mar’, no navio MSC Preziosa, que comportou, anteriormente, o evento ‘Ney em Alto Mar’, realizado pelo jogador. Ele foi dado como desaparecido por volta da 00h30, durante o trajeto, que partiu do Porto de Santos rumo a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.



O show do cantor Alexandre Pires que estava previsto para acontecer na madrugada do sábado (30) foi cancelado. Em suas redes sociais, o cantor lamentou o acontecimento.

As buscas aconteciam desde o dia 30 de dezembro “considerando padrões técnicos e históricos, as ações de ventos, marés e correntes de deriva da região.

A empresa MSC Cruzeiros, empresa responsável pela embarcação, informou que após uma apuração realizadas a bordo, foi confirmado que o passageiro saltou intencionalmente ao mar.