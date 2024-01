Preta Gil celebra cura do câncer com missa em Salvador

Na manhã desta sexta-feira (5), Preta Gil reuniu amigos e familiares para celebrar a cura do câncer em uma missa realizada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário do Pretos, no Centro Histórico de Salvador.

“Hoje a gente está indo para a missa agradecer, em uma igreja muito especial, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Vamos agradecer. Temos muita coisa para agradecer”, disse Preta Gil nos stories em seu Instagram.

Leia mais

Mulher Abacaxi depõe em inquérito contra ex em DP de Maricá



Caminhão bate na ponte e fica atravessado na pista; vídeo



A artista, de 49 anos, assistiu a celebração ao lado do pai, Gilberto Gil e de amigos como a apresentadora Regina Casé.



Na companhia da neta Sol de Maria, Preta entrou na igreja ao som de “A Paz”, canção de Gilberto Gil.