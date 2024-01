Marquise desaba em Icaraí e causa da queda está sendo investigada

A Defesa Civil interditou o local do desabamento, e os danos já estão sendo avaliados - Foto: Filipe Aguiar

Na manhã desta quinta-feira (4), a marquise de um prédio, que fica em cima de uma farmácia, desabou na Avenida Almirante Ary Parreiras, esquina com a Rua Ator Paulo Gustavo. Ninguém ficou ferido.

"Eu não estava presente no momento em que houve o desabamento, mas pelo que parece foi por causa da chuva, encharcou a laje, que não aguentou e caiu. Trabalho aqui já faz um ano e nunca tinha acontecido nada parecido", afirmou o entregador que preferiu não se identificar.

A Defesa Civil interditou o local do desabamento, e os danos já estão sendo avaliados. A causa da queda ainda está sendo avaliada, mas, no momento do desabamento, estava chovendo na cidade.

A causa da queda ainda está sendo avaliada | Foto: Filipe Aguiar

O acidente aconteceu por volta das 10h, e testemunhas contam que houve um forte barulho no local. A Drogaria Ocean Farma, localizada embaixo da marquise, estava aberta no momento que a construção desabou, mas, apesar do susto, não houve feridos.

A Drogaria Ocean Farma, localizada embaixo da marquise, estava aberta no momento que a construção desabou | Foto: Filipe Aguiar

"Foi por causa da chuva mesmo, o acúmulo de água, junto ao fato de ser um prédio antigo. O susto foi grande, mas felizmente não tinha ninguém passando na hora e não houve feridos. Agora é aguardar para que haja o reparo e reconstrução da marquise", afirmou Célio Santos de Oliveira, supervisor da farmácia há três anos.

Defesa Civil estebe no local | Foto: Filipe Aguiar

