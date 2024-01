Caminhão pega fogo e complica trânsito na Ponte Rio-Niterói

Em virtude do incêndio, ocorreu uma interdição parcial, com veículo na faixa de redução de velocidade - Foto: Divulgação

Um caminhão pegou fogo na Ponte Rio-Niterói, na altura do Km 328, no sentido Niterói, na manhã desta quinta-feira. De acordo com a CCR Ponte, concessionária que administra a via, o incêndio começou por volta das 10h48. Em virtude do incêndio, ocorreu uma interdição parcial, com veículo na faixa de redução de velocidade.

Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido. O trânsito, no entanto, é lento no sentido Niterói da ponte.





