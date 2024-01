Repórter da Record é 'atropelada' ao vivo no Rio; confira vídeo

Uma repórter de TV foi 'atropelada' por um carrinho de um vendedor ambulante enquanto fazia uma entrada ao vivo no Rio de Janeiro, na tarde do último domingo (31). A jornalista da Record TV Mayara Decothé estava comentando o caso de um policial militar baleado em São Gonçalo no momento em que foi empurrada pelo carrinho durante a transmissão. Confira o vídeo:





A repórter estava falando com o âncora Wagner Montes Filho no momento em que foi surpreendida. Ela interrompeu a notícia rapidamente e justificou com o apresentador: “Bom, Waguinho, você viu que a gente teve um problema aqui. Ao vivo é assim mesmo. A pessoa não me viu parada aqui no meio da rua”. Apesar do susto, o empurrão foi superficial e a repórter não se machucou.