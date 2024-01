Operação Ano-Novo 2023: PRF registra aumento de acidentes nas rodovias federais do Rio

Operação foi iniciada em razão do grande fluxo de veículos que trafegaram no fim de ano - Foto: Reprodução

Operação foi iniciada em razão do grande fluxo de veículos que trafegaram no fim de ano - Foto: Reprodução

De 29 de dezembro de 2023 a 1 de janeiro de 2024, a Operação Ano-Novo nas rodovias federais do Rio de Janeiro revelou novo cenário com relação à segurança viária. Os dados divulgados pela Polícia Federal Rodoviária (PRF) evidenciam um aumento no número de acidentes, feridos e fatalidades em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Acidentes e Vítimas:

Durante o período da operação, as rodovias federais do estado registraram um total de 57 acidentes, resultando em 42 feridos e 6 mortos. Esses números representam um aumento em relação ao ano anterior, quando foram contabilizados 48 acidentes, 34 feridos e 3 mortos.

Leia mais:

São Gonçalo inicia 2024 no combate ao Aedes aegypti

Ex-BBB Paulinha Leite acerta 16 quinas e fatura mais de R$ 1 milhão

Já autuações durante a operação foram significativas, destacando-se as apreensões de 23 condutores dirigindo sob a influência de álcool. Além disso, um total de 150 pessoas foram flagradas sem o uso do capacete. A falta de utilização do cinto de segurança foi observada em 329 condutores. Em 18 casos, crianças foram flagradas sem o dispositivo adequado, ou seja, a 'cadeirinha'.



A tecnologia também mostrou-se expressiva durante o tráfego. Ainda segundo a PRF, o uso inadequado de dispositivos móveis ao volante resultou em 67 autuações.

Detenções

30 indivíduos foram detidos por envolvimento em crimes diversos. Dos veículos que haviam sido reportados como roubados foram recuperados. Neste ano, o número relevou uma diminuição em relação ao ano anterior, em que as detenções por números diversos chegaram a 34.

Ano anterior

Em comparação com o ano anterior, os dados do período de 29 de dezembro de 2022 a 1 de janeiro de 2023 mostram que, naquele ano, foram registrados 34 feridos, 48 acidentes e 3 mortos nas rodovias federais do Rio de Janeiro. As autuações também foram menores em alguns aspectos, com destaque para os casos de condutores sem cinto de segurança e ultrapassagens proibidas.