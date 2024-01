Clin realiza limpeza das praias e orla de Niterói após festejos de Réveillon

A Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) montou um esquema especial de limpeza das vias públicas e praias para o pós Réveillon. A operação foi iniciada às 06 horas da manhã e a limpeza foi concluída antes das 10h do dia primeiro de janeiro de 2024.

Foram cerca 800 funcionários realizando o serviço de limpeza das vias, sendo 470 concentrados na área da praia de Icaraí. Para auxiliar o trabalho manual a CLIN utilizou diversos equipamentos específicos.

Foram disponibilizados para a operação, 100 contêineres e um total de 86 equipamentos, entre caminhões basculantes, pás mecânicas, retroescavadeiras, além de pipa d’água, utilizando água de reuso, para 2 lavagens que concluíram a limpeza com desodorizador de eucalipto.

No total, foram recolhidas das praias da cidade cerca de 70 toneladas de resíduos, sendo cerca de 42 toneladas apenas da praia de Icaraí. Os materiais mais encontrados foram: garrafas pet, garrafas de vidro e latas de alumínio.

Festa - Mais uma vez, a Praia de Icaraí foi a mais procurada pelas pessoas para festejar a chegada de 2024.

Mais de 250 mil pessoas participaram do grande espetáculo da virada na Praia de Icaraí. Preparado pela Prefeitura de Niterói, o Réveillon 2023/2024 levou ao céu um show de luzes com formas de borboletas e girassóis e um grande arco-íris para saudar a chegada do novo ano. Com o tema “Niterói 450 anos - O Futuro é Agora", a festa organizada pela Neltur foi o melhor réveillon dos últimos anos. Impactante na alegria e organização, teve como ápice a participação do cantor Lulu Santos, que embalou toda a plateia com os maiores sucessos de sua carreira. Mesmo quem estava em casa, pode acompanhar o show pela transmissão ao vivo nos canais da prefeitura.

Lulu Santos se apresentou em Niterói | Foto: Divulgação/Bruno Eduardo Alves/Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael, falou sobre a festa que levou milhares de pessoas para a orla de Icaraí.



“É uma festa muito bonita, com uma quantidade grande de pessoas, celebrando em paz e com muita alegria a chegada de 2024. Estou muito feliz e orgulhoso pela organização. A Neltur e todas as equipes do município que participam do planejamento estão de parabéns. Que 2024 seja um ano muito próspero e feliz para todos”, afirmou o prefeito.



Durante toda a noite, as famílias puderam aproveitar para curtir ao som de artistas locais como as bandas Bicho Solto e Faixa Etária. O cantor sertanejo João Gabriel arrancou passinhos e suspiros da plateia. A energia subiu com a chegada da Bateria da Viradouro, escola de samba da cidade, que empolgou quem estava na Praia.



Motociclista, Galvani Buenos Batista veio de Leopoldina, em Minas Gerais, para assistir ao show da banda Faixa Etária. Motoclubes do Rio de Janeiro e também de outros estados marcam presença na festa da Praia de Icaraí.



“Já passei réveillon em Icaraí, mas é a primeira vez que vejo uma estrutura tão grandiosa para a festa. Estou aqui para entrar em 2024 com rock” , afirmou.