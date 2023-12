PM baleado em SG dá entrada em hospital da região

Um policial militar baleado deu entrada no Setor de Emergência do Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto, no fim da tarde dessa quarta-feira (27). Ele foi atingido por um tiro no tórax e seu estado é grave, segundo responsáveis pelo atendimento.

Ainda não há informações oficiais se o PM estava à paisana ou em trabalho quando foi ferido. A ocorrência desse caso está em andamento.

* Em atualização