Justiça da Espanha marca julgamento de Daniel Alves

Acontecerá entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024 o julgamento de Daniel Alves, ex-jogador de futebol brasileiro preso na Espanha desde janeiro deste ano por conta de acusações de estupro. A data foi definida pela Justiça de Barcelona, capital espanhola, nesta quarta-feira (20).

O julgamento deve decidir o destino do atleta, que pode pegar até nove anos de prisão caso a Justiça acate uma acusação contra ele feita pelo Ministério Público Espanhol. Além disso, o órgão também pede que o ex-lateral da Seleção Brasileira pague uma multa indenizatória de 150 mil euros.

Daniel já teve quatro pedidos de liberdade negados. Ele foi preso por acusações de ter estuprado uma jovem no banheiro da boate Sutton, em Barcelona. Inicialmente, o jogador negou ter tido relações com a mulher, mas, depois, mudou sua versão da história. Atualmente, a defesa de Daniel afirma que ele teve sim relação sexual com a vítima, mas que o encontro foi consensual.

