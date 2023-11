Vítima recusa acordo com Daniel Alves

A jovem de 23 anos que teria, segundo denúncias, sido estuprada pelo jogador brasileiro Daniel Alves, na Espanha, recusou a proposta de acordo do atleta. A advogada Ester García, que representa a vítima, disse em comunicado à imprensa espanhola nesta quinta-feira (30) que a mulher não vê possibilidade de chegar a algum entendimento com o acusado.

Na nota à imprensa, Ester reforçou que "qualquer delito contra a liberdade sexual torna os danos morais e as sequelas irreparáveis", o que impediria que a proposta de indenização feita pelo atleta o livre da prisão, caso seja condenado pelo crime. De acordo com a imprensa local, o ex-titular da Seleção ofereceu uma indenização de 150 mil euros para a jovem.

Daniel já teve quatro pedidos de liberdade negados e segue em prisão provisória desde janeiro. O Ministério Público da Espanha pediu nove anos de prisão para o atleta, que espera pelo julgamento, previsto para acontecer entre o próximo mês de dezembro e o início de 2024.

O suposto crime aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022. Segundo a denúncia, Daniel abusou sexualmente da jovem no banheiro de uma boate em Barcelona, capital espanhola. Inicialmente, o jogador negou envolvimento com a mulher. Em depoimentos posteriores, porém, ele confessou ter tido relação sexual com ela, mas alegou que o encontro foi consensual.