Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em agosto deste ano

Ludmilla e a filha, Lavínia, no evento "Sinta-se uma Barbie" - Foto: Divulgação

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de agosto.

Que comam biscoitos! Axel Grael oferece só bolachas para alunos de outra escola de Niterói

Apesar das diversas denúncias, prefeito de Niterói e secretário de Educação seguem negando, via assessoria, o problema das merendas | Foto: Divulgação

Em primeiro de agosto, OSG realizou uma reportagem sobre as denúncias contra a Escola Municipal Professor Paulo de Almeida de Campos, em Icaraí, que publicou em suas redes sociais um cardápio composto apenas de leite com biscoitos de maisena e cream cracker para o almoço, o jantar, o café da manhã e o lanche da tarde dos estudantes.

Na época, o cardápio foi duramente criticado por internautas, além dos próprios familiares dos alunos que tiveram que se preocupar em enviar lanches de casa e, assim, suprir os alimentos que estavam ausentes na escola.

Aqui tem história: Estação Ferroviária Leopoldina, dos trilhos às ruínas

Estação de Porto das Caixas, em Itaboraí, a esquerda no final do século XIX e a direita, em 2023 | Foto: Arquivo Pessoal

No dia 06, foi realizado mais um episódio de "Aqui tem história". O tema abordado foi sobre como a Estação Ferroviária Leopoldina foi abandonada com o passar do tempo. O ramal ferroviário ligava Niterói e Visconde de Itaboraí até os primeiros anos da década de 2000.

Ao longo da matéria foi retratado os motivos históricos que fizeram a estação se transformar em um verdadeiro vazio em meio aos centros urbanos. Na estação de destino final do trecho, onde eram descarregadas as cargas, hoje fica localizada uma carpintaria.

Barbie gonçalense conquista crianças e faz sucesso por onde passa

Ludmilla Freire Curty, de 35 anos, tem um currículo cheio, que vai muito além do esteriótipo que possam atribuir à personagem em uma primeira impressão | Foto: Divulgação

Ludmilla Freire Curty, conhecida como a "Barbie gonçalense", ganhou muita visibilidade nas redes sociais, logo após o lançamento do filme da personagem. Ela participou de um evento num salão de beleza, em Itaipuaçu, na primeira semana de agosto, com intuito de divulgar os serviços do local que teve como inspiração o filme e foi chamado de "Sinta-se uma Barbie".

A Barbie gonçalense é formada em direito, pós-graduada em direito imobiliário, corretora de imóveis e empresária, além de ser casada e mãe de três meninas.

Feira de Petrópolis, em Niterói, tem fechamento definitivo

A Feira de Petrópolis, que ficava ao lado do Terminal Rodoviário de Niterói, encerrou suas atividades de forma definitiva. O imóvel foi entregue a prefeitura do município. O plano da Prefeitura de Niterói é que o local vire uma praça no futuro.

Parque das Águas: um "oásis" em meio à selva de pedra do Centro de Niterói

Parque das Águas fica próximo à sede da prefeitura | Foto: Layla Mussi

O Parque Municipal Eduardo Travassos, também conhecido como Parque das Águas, foi um dos locais de lazer escolhidos pelo OSG para realizar uma reportagem no mês de agosto. O espaço é quase um "oásis" em meio à selva de pedra do Centro de Niterói, e se estabeleceu como uma das diversas opções de passeio na cidade.

Um dos principais atrativos do Parque é o elevador panorâmico, mas o local também conta com parquinho infantil, academia ao ar livre, mesas de damas/xadrez, além de muitas outras atrações.

