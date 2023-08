Barbie gonçalense conquista crianças e faz sucesso por onde passa

Reconhecida como a "Barbie gonçalense", Ludmilla Freire Curty, de 35 anos, tem um currículo cheio, que vai muito além do estereótipo que possam atribuir à personagem em uma primeira impressão. Formada em direito, pós-graduada em direito imobiliário, corretora de imóveis e empresária, "Ludy" é casada e mãe de três meninas.

"Sempre amei a Barbie por sua aparência e me identificava com ela por ser uma personagem que trabalhava e era independente. Como sou assim, me via muito nela", disse.

Nascida em São Gonçalo, onde morou por muitos anos, Ludmilla hoje reside no bairro Itaipuaçu, em Maricá e tem alcançado visibilidade em suas redes sociais diante do grande "boom" que o filme da Barbie trouxe ao cinema internacional.

Leia mais



➢ Mendigata de SG entra na "onda" do filme Barbie

➢ Estreia de Barbie! Entenda como o cinema e a moda se completam

"As pessoas sempre me acharam muito parecida com a Barbie, por onde passo, me chamam assim. E agora com esse marketing do filme, fui chamada para fazer presença em eventos. O reconhecimento está vindo de forma natural. Ontem, por exemplo, fui assistir ao filme no Partage, com as minhas filhas, e muitas pessoas me reconheceram do Instagram", contou a empresária.





Ludmilla foi convidada, na última semana, para participar de um evento no salão de beleza "Sinta-se", localizado em Itaipuaçu Divulgação

Autor: Divulgação

Presença vip

Ludmilla foi convidada, na última semana, para participar de um evento no salão de beleza "Sinta-se", localizado em Itaipuaçu. O tema escolhido para divulgação dos serviços do local teve como inspiração o filme e foi chamado de "Sinta-se uma Barbie".

"Estávamos querendo um tema para divulgar os serviços do salão e estávamos precisando de alguém para essa divulgação. Eu conhecia a Ludmilla e a convidei. Fechamos uma parceria e com a moda do filme resolvemos aproveitar e caracterizar a Ludmilla de Barbie", disse Sandra Novaes, proprietária do Salão Sinta-se.

Ludmilla e a filha, Lavínia, no evento "Sinta-se uma Barbie" | Foto: Divulgação

Com o sucesso do "Dia da Barbie", o salão resolveu estender o prazo do evento, que será realizado novamente na próxima quinta-feira (10), sexta (11) e sábado (12), das 10h às 18h, com pacote infantil: make, esmaltação e trancinha; e pacote adulto: make, massagem relaxante, tratamento capilar, escova ou trança e serviço de manicure.



Mãe de Nicolly, de 13 anos, Valentina, de 10 e Lavínia, de 8 anos, Ludmilla conta sobre a reação das filhas com a repercussão de seu Instagram e a comparação com a personagem Barbie.

"Minhas filhas estão um pouco envergonhadas, mas os amigos delas são meus fãs, então elas acabam curtindo. Eles pedem à elas para que eu poste mais fotos e siga eles de volta. É muito bacana", contou Ludmilla em tom descontraído.

Mãe de Nicolly, de 13 anos, Valentina, de 10 e Lavínia, de 8 anos, Ludmilla conta sobre a reação das filhas com a repercussão de seu Instagram e à comparação com a personagem Barbie | Foto: Divulgação

A empresária pretende continuar aproveitando o marketing do filme para fazer presenças e participações em eventos, assim como divulgações de espaços como salões de beleza.



Instagram da Barbie gonçalense: @ludmillafreirecurty

Instagram do Salão de Beleza 'Sinta-se': @sintase.salao