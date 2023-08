Parque das Águas: um "oásis" em meio à selva de pedra do Centro de Niterói

O Parque Municipal Eduardo Travassos, também conhecida como também conhecido como Parque das Águas, é a dica de lazer do SÃO GONÇALO para este final de semana. Inaugurado em outubro de 2017, o espaço é quase que um "oásis" em meio à selva de pedra do Centro de Niterói, e se estabeleceu como uma das diversas opções de passeio na cidade.

Um dos principais atrativos do Parque é o elevador panorâmico, mas o local também conta com parquinho infantil, academia ao ar livre, mesas de damas/xadrez, além de um jardim sensorial com plantas de diferentes texturas e aromas para o tato e olfato. Piqueniques, aniversários, passeios com os bichinhos de estimação e descanso no horário de almoço também são alguns dos usos dados ao espaço.

Espaço é arborizado e conta com acessibilidade | Foto: Layla Mussi

Leia também:



➣ Fim de semana de sol em Niterói? Saiba os melhores locais para curtir o dia

➣ 'Machu Picchu de Niterói': onde a história se une ao lazer

➣ Espaço para trilhas e apreciação da natureza: conheça o Parque da Cidade!

A área, revitalizada em parceria com a concessionária de água e esgoto da cidade, tem 32 mil metros quadrados e abriga o maior reservatório de água de Niterói, com capacidade para 9 milhões de litros. O local dá nome ao seu idealizador, o engenheiro Eduardo Travassos, e sua história está diretamente ligada à da cidade. Uma das maiores joias do parque, o Reservatório da Correção foi construído no início dos anos de 1880, época que coincide com o avanço do desenvolvimento urbano de Niterói.

Vale lembrar que esse sistema ainda abastece parte do Centro e da Zona Sul do município, e, em 1998, foi objeto de tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, juntamente com outros reservatórios de valor histórico no estado do Rio de Janeiro.

Segundo o INEPAC, o terreno do Parque das Águas pertencia à antiga aldeia dos índios de São Lourenço, e, de acordo com uma escritura datada de 1870, a Fazenda Provincial adquiriu do desembargador José Caetano de Andrade Pinto, representando sua mãe, d. Maria Joaquina de Paiva e Andrade, a chácara para a conservação dos mananciais das águas ali existentes.

Além do lazer e abastecimento, o espaço tem como objetivos básicos promover a sustentabilidade do entorno para o uso dos recursos naturais, estimulando o desenvolvimento integrado da região com auxílio da educação ambiental; contribuir com a amenização climática; estimular e auxiliar as pesquisas científicas do patrimônio natural, material e imaterial e favorecer o uso recreativo e cultural do parque, de forma adequada, pela sociedade.

Local conta com elevador panorâmico | Foto: Layla Mussi

E para garantir a acessibilidade de cadeirantes e pessoas com deficiência, além de idosos e até pessoas com carrinho de bebê, o Parque das Águas conta com o elevador de acesso e com piso tátil. Ou seja, o direto à utilização do local é garantido a todos os cidadãos.

Serviço

A entrada para o Parque das Águas fica localizada na Rua Professor Valdemir Alves Machado, s/nº, no Centro de Niterói, atrás do Centro Empresarial Tower 2000. O local funciona de terça-feira a domingo, das 7h às 18h, inclusive nos feriados. A entrada é gratuita e todos os públicos podem usufruir do espaço, inclusive os pets!