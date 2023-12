Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em fevereiro deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de janeiro.

Polícia prende acusado pela morte de Maria Eduarda

Ele foi preso em uma agência bancária | Foto: Divulgação

No dia 03, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNISG) prenderam o foragido da justiça Gustavo Diniz Frazão, acusado do homicídio da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos. Ela foi encontrada morta no dia 30 de janeiro, em Maricá.

A adolescente foi encontrada por pedestres da região já em estado avançado de decomposição próxima a Estrada dos Cajueiros, em Maricá.

Leia mais.

Pai estupra filha de 27 dias até a morte em Araruama

O crime teria ocorrido na última quinta (9) | Foto: Divulgação

Um pai foi preso, no dia 11, acusado de estuprar e matar a própria filha recém nascida de 27 dias em Araruama. O crime ocorreu dois dias antes de sua detenção.

O homem, de 23 anos, informou que sua filha não estava bem na madrugada e que na manhã da sexta já estava sem vida. Ela chegou a ser levada ao hospital, onde a equipe médica desconfiou da situação e acionou a Polícia Civil.

Leia mais.

“Eu sou homem de Deus”, diz filho de Flordelis após vazamento de fotos com outros homens

Filho adotivo de Flordelis disse que querem prejudicá-lo | Foto: Divulgação

O filho adotivo de Flordelis, Humberto Santos, se manifestou nas redes sociais, no dia 13, após vazamento de fotos dele com outros homens na Internet. Missionário, ele alegou que estava em uma igreja fora de sua cidade e, por isso, pediu hospedagem na casa de um amigo por estar cansado.

“Todo mundo sabe que eu congrego e tenho um ministério fora da minha cidade, em uma cidade vizinha, e um missionário que congregava nessa igreja, um amigo meu, mora nessa cidade e eu pedi a ele para poder dormir, passar uma noite na casa dele", declarou Humberto.

Leia mais.

Mais um milionário: gonçalense ganha prêmio máximo na Lotofácil

Sonho virou realidade para um gonçalense | Foto: Filipe Aguiar

Um morador de São Gonçalo acertou os números da loteria e saiu com quase 1 milhão e meio na loteria. Às vésperas do carnaval, no dia 16, a vida desse gonçalense mudou de uma hora para outra, e seu sonho virou realidade.

O prêmio exato foi de R$ 1433.696,16 e saiu para um sortudo que apostou no concurso 2742. A aposta foi realizada na Loteria Trezão, no Centro de Alcântara.

Leia mais.

Justiça determina que ex-Polegar seja ouvido em processo de Marielle Franco

A família da vereadora assassinada pede que Ilha seja condenado a pagar um valor de 100 mil por danos morais | Foto: Divulgação

O ex-integrante do extinto grupo Polegar, Rafael Ilha, foi ouvido por carta precatória em São Paulo no processo que a família da vereadora Marielle Franco moveu contra o cantor por ofensas à honra e à memória dela.

O cantor teria afirmado no podcast “Cortes do Inteligência”, que “Marielle era envolvida com crime”, “foi casada com traficante” e “eleita pelo crime organizado”.

Leia mais.