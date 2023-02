Mais um milionário: gonçalense ganha prêmio máximo na Lotofácil

Já pensou em ver a vida mudar de uma hora para outra, às vésperas do carnaval? Sair das dívidas e curtir a folia com dinheiro no bolso? Para um gonçalense esse sonho virou realidade após ganhar sozinho quase R$1 milhão e meio na loteria.

O prêmio exato é de R$ 1433.696,16 e saiu, na última quinta-feira (16) para um sortudo que apostou no concurso 2742. Os números sorteados foram:

01 02 04 05 07 09 11 12 13 14 15 17 18 20 22

A Loteria Trezão, no Centro de Alcântara, foi o local onde a aposta foi realizada. Por lá, clientes que faziam fila para realizar sua 'fézinha', sonhavam com um prêmio semelhante.

"Imagina, ganhar um milhão hoje? Menina, eu ia curtir carnaval por um mês", disse a comerciante Sônia Arruda, de 54 anos.

Já para a aposentada Lindinalva Soares, de 69, o sonho é sair das dívidas.

"Eu estou aqui fazendo minha aposta para sair das dívidas. Pagar minhas contas e curtir minha velhice em paz. Seria realmente um sonho. Mas que Deus abençoe quem ganhou e de sabedoria para gastar o dinheiro da melhor forma", comentou.

O desejo de ganhar todo mundo tem, mas a sorte, nesses casos, realmente são para poucos. E você, faria o quê com um milhão e meio de reais com o Carnaval batendo à porta?

Loteria da Sorte

Esta não é a primeira vez que a Loteria Trezão é 'pé quente'. Em março de 2021, a mesma lotérica deu para um sortudo a chance de ganhar na Quina o prêmio de R$ 18.069.418,017. Os números sorteados foram: 09-17-26-49-50.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que São Gonçalo tem um milionário. Em dezembro de 2019, a sorte bateu à porta de um(a) gonçalense. O prêmio da Mega Sena, acumulado em R$ 51.119.236,33, saiu para uma única pessoa que fez apenas uma aposta no valor de R$ 4,50. A aposta foi feita na Casa Lotérica Santa Luzia Esportiva, no bairro Alcântara, em São Gonçalo.

A pergunta que fica agora é: o que o novo milionário gonçalense fará com o dinheiro?