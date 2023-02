“Eu sou homem de Deus”, diz filho de Flordelis após vazamento de fotos com outros homens

Humberto Santos, filho adotivo de Flordelis, se manifestou nas redes sociais após vazamento de fotos dele com outros homens na Internet. Missionário, ele diz que estava em uma igreja fora de sua cidade e pediu hospedagem na casa de um amigo por estar cansado.

“Todo mundo sabe que eu congrego e tenho um ministério fora da minha cidade, em uma cidade vizinha, e um missionário que congregava nessa igreja, um amigo meu, mora nessa cidade e eu pedi a ele para poder dormir, passar uma noite na casa dele. E esse amigo estava com alguns convidados em sua casa. Eu falei: ‘Amigo, não tem problema, eu vou para lá mesmo assim, eu estou muito cansado, não tem condições de ir para a cidade na qual eu resido'”, relata.

Segundo ele, os convidados do amigo também foram à igreja em que ele estava. “Fomos à praia, passeamos, todo mundo junto, eu não estava sozinho com ninguém”, prossegue o filho da ex-deputada.

O missionário diz que tirou fotos com todo mundo que estava na casa do amigo e que os responsáveis pelo vazamento das fotos estão tentando prejudicá-lo. “Estão usando fotos e imagens para tentar me queimar, assim como fizeram com outra pessoa há pouco. Eu quero dizer que eu não sei qual é a finalidade desse vídeo, eu sou homem de Deus, quem me conhece sabe que eu vivo e prego o Evangelho”, afirmou.