Polícia prende acusado pela morte de Maria Eduarda

A Polícia Civil por intermédio de policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá ( DHNSG) prendeu na tarde de hoje, o foragido da justiça Gustavo Diniz Frazão acusado do homicídio da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos, que foi encontrada morta no dia 30 de janeiro, em Maricá.

Gustavo foi surpreendido pelos policiais no Centro de Niterói e levado para sede da Delegacia de Homicídio onde prestará esclarecimentos e será encaminhado ao sistema penitenciário ficando a disposição da justiça.

Recordando

A adolescente foi encontrada morta próximo a Estrada dos Cajueiros. Ela estava sendo procurada pela família desde o último dia 21 de janeiro.

De acordo com a Guarda Municipal, pedestres na região comunicaram a dois agentes em patrulhamento a respeito do corpo, que já estava em avançado estado de decomposição no meio da mata em Chácara de Inoã, na Rua 33, bem próximo a Estrada dos Cajueiros.

Lá, os guardas encontraram o cadáver e acionaram a Polícia Militar, que isolaram o local para a perícia. Mais tarde, familiares de Maria Eduarda estiveram no local e reconheceram a menina. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que investiga o caso, também esteve na localidade para realizar a perícia.