Maricá suspende funcionamento das bicicletas 'vermelhinhas' no Centro da cidade

As demais estações do sistema estarão funcionando normalmente - Foto: Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), suspendeu o funcionamento de três estações de bicicletas vermelhinhas com o objetivo de contribuir para a segurança e mobilidade dos pedestres durante as celebrações da programação do Natal Iluminado de Maricá, que acontece sempre a partir das 18h.

As estações suspensas para retirada e devolução das vermelhinhas são: 7 (Fórum), 8 (Praça Tiradentes, no Centro) e 9 (Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro), nas proximidades de onde haverá uma grande concentração de pessoas devido à programação do Natal 2023. Já as demais estações do sistema estarão funcionando normalmente.

Sobre as vermelhinhas

Ao todo, 250 vermelhinhas estão à disposição de moradores e turistas em 25 estações, localizadas nos bairros do Centro, Itapeba, Parque Nanci, Araçatiba, Itaipuaçu, Flamengo, Ponta Negra, Barra de Maricá e São José do Imbassaí.

No primeiro semestre deste ano, o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas registrou 526.047 utilizações e 17.360 novos usuários cadastrados.