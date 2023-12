Um suspeito morre e outro é preso após tiroteio em Maricá

Um suspeito morreu após uma troca de tiros entre policiais militares e um grupo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no Bananal, em Ponta Negra, distrito de Maricá, na manhã desta quarta-feira (13). Um outro homem, acusado de participar do confronto, foi capturado na ação, que também apreendeu arma e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada para checar uma denúncia de tráfico na região logo no início da manhã. No local, eles teriam encontrado um grupo de suspeitos, que ao avistar a viatura, teria iniciado os disparos contra os agentes.

Após a troca de tiros, os policiais conseguiram capturar um dos acusados que estava no local. Outro foi encontrado ferido por um dos disparos e levado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José de Imbassaí. Também foram localizadas e apreendidas 115 unidades de maconha e 54 pinos de cocaína, além de um revólver de calibre 38 e um simulacro de arma de fogo.



Os suspeito baleado acabou não resistindo aos ferimentos e, segundo a unidade de saúde, veio à óbito pouco tempo depois de chegar ao Hospital. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Já o homem preso foi conduzido pelos agentes até a 82ª DP (Maricá), que registrou a ocorrência.