Maricá inaugura Natal Iluminado 2023 nesta quarta-feira (13/12)

A Prefeitura de Maricá inaugura, a partir das 20h, desta quarta-feira (13/12) a decoração do Natal Iluminado 2023, que enfeitará toda a cidade e levará diversas atrações para a população, como a árvore flutuante, as casas do Papai Noel, a vila natalina e o espetáculo de águas dançantes na Lagoa de Araçatiba, sucesso da edição do ano passado. Com 56 metros de altura e seis milhões de lâmpadas de microled, a já tradicional árvore de Natal flutuante contará com um deck e acessibilidade para que pessoas com deficiência, maricaenses e turistas possam tirar fotos bem próximo a ela. A programação natalina seguirá até o dia 7 de janeiro de 2024.

Nesta quarta-feira (13) será aberta Vila Natalina e Casa de Papai Noel na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. O espetáculo teatral “O Acender das Luzes” acontecerá sempre às sextas-feiras, sábados e domingos às 20h. Porém, aos sábados, as apresentações acontecem em dois horários: às 20h e às 21h.

A programação natalina será inaugurada em Itaipuaçu na quinta-feira (14/12), com visitação à casa do Papai Noel na Praça dos Gaviões. A decoração especial também estará presente em prédios públicos, canteiros centrais da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e em diversos bairros da cidade.

Em Araçatiba, o Natal Iluminado será inaugurado na sexta-feira (15/12) com o acendimento, a partir das 20h, da árvore flutuante de 56 metros de altura e o espetáculo das águas dançantes. A atração exclusiva tem efeito tridimensional em um trecho dentro da lagoa. Com auxílio de bombas submersas, o espetáculo exibe movimentos com jatos de água criando efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo, fogos de artifício, além de um filme natalino. A exibição acontecerá sempre de quinta-feira a domingo em dois horários: 20h30 e 21h30, exceto aos domingos, que será às 20h e às 21h. Todas as apresentações têm duração de 10 minutos.

A novidade deste ano será o chamado ‘Natal de Dia’, que vai decorar o eixo da Rua Ribeiro de Almeida, entre as praças Orlando de Barros Pimentel e Conselheiro Macedo Soares. Neste trecho haverá um coreto natalino e também terá início um túnel de arcos luminosos, que vai seguir até a praça agroecológica, em Araçatiba. Ao lado da árvore, um telão vai exibir filmes com histórias de famílias maricaenses mostrando como o Natal ilumina suas vidas.

O Natal quer a gente presente

Uma ampla campanha publicitária também vai estar nas ruas nos próximos dias, para mostrar o conceito temático do evento deste ano. Com o slogan “O Natal Quer a Gente Presente”, a ideia é mostrar que, apesar da conexão permanente pelas redes sociais, a era digital agravada pela pandemia da covid-19 fez muita gente se afastar. Por isso, a campanha levanta a bandeira da presença, do olho no olho, do brilho dos encontros, reforçando o duplo sentido da palavra ‘presente’ que se intensifica na época do Natal.

Ronda lagunar

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil colocará bandeiras no entorno da árvore flutuante para impedir que embarcações se aproximem e fará rondas preventivas em toda a lagoa. Durante todo o dia haverá ainda guarda-vidas no local e um grupamento de combate a incêndio atuará no período noturno.