Inscrições abertas para o Processo Seletivo da Fundação Estatal de Saúde de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar), divulgou nesta terça-feira (12/12) o início das inscrições para o processo seletivo, organizado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (COSEAC-UFF), destinado à contratação de agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. O edital completo, contendo todas as informações sobre o processo, está acessível no site https://portal.coseac.uff.br/concurso-femar-2023-edital-2-2023-edital-publicado/. As inscrições serão encerradas às 12h do dia 03 de janeiro de 2024.

No total, estão disponíveis 568 vagas para cargos públicos, sendo 142 destinadas aos agentes de endemias e 426 para agentes comunitários que vão atuar nas Unidades de Saúde da Família (USF) nos quatro distritos da cidade. Os candidatos interessados devem possuir ensino médio completo, e a seleção incluirá uma análise de títulos relacionados à área. Para os agentes comunitários de saúde, é obrigatório que o candidato resida no distrito da USF onde deseja atuar.

A taxa de inscrição é de R$ 100 e poderá ser quitada até 03/01. Entre os dias 12 e 13/12, os candidatos têm a opção de solicitar a isenção da taxa por meio do portal da Coseac. A isenção será concedida apenas aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que façam parte de famílias de baixa renda.



As provas objetivas estão agendadas para o dia 21/01, e os locais de realização serão divulgados no Cartão de Confirmação de Inscrição do Candidato (CCI), disponível a partir de 15/01. O resultado final da prova objetiva está previsto para 02/02, enquanto o resultado final do processo seletivo, após a análise de títulos, será divulgado em 20/02. Todos os detalhes podem ser encontrados no edital.