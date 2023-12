Foto de 'Mendigatos de São Gonçalo' volta a viralizar e preocupa seguidores do casal

Casal estava domindo na Avenida 18 do Forte, no Mutuá - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma recente foto de Nathália Magalhães Lopes, de 28 anos e Tiago José da Silva Mesquita, de 39 anos, conhecidos como ‘Mendigatos de São Gonçalo’, voltou a viralizar na internet e preocupou os seguidores do casal.

Na imagem, os corpos entrelaçados sobre um simples papelão com algumas pétalas de flores em volta, causou espanto.

“Achei que eles estavam mortos. Que susto!”, disse uma seguidora do casal.



O cenário na Avenida 18 do Forte, no Mutuá, em São Gonçalo, é diferente do qual eles estão habituados a dormir na Brasilândia, onde mantém a rotina diária nas ruas.

Segundo um morador do bairro, eles circulam pelo local, mas não costumam dormir por ali. Muita gente estranhou a forma em que eles se encontravam.

“Eles estavam apenas dormindo, mas essas pétalas em volta dos corpos nos preocuparam. De longe achamos que era sangue”, contou.

Um outro seguidor disse que lamenta a situação do casal ao ver a imagem. “Meu Deus. torço muito para essas 'carreiras' terminarem e que esses jovens consigam um caminho de luz na vida. Porque não e nem pelos dois, mas tem muita maldade na rua, na noite, mas enfim, são eles que escolhem a hora de parar”, afirmou.

A dupla

Os ‘Mendigatos de São Gonçalo’ que estão fazendo sucesso na internet têm vidas contadas, por eles, em um perfil no Instagram criado pela dupla que passou a mostrar a rotina deles nas ruas de São Gonçalo. O alcance da do casal rompeu fronteiras do município e despertou interesses em milhares de pessoas. Atualmente, o casal conta com mais de 21 mil seguidores de todo o Brasil. Para saber mais sobre a história do casal basta segui-los em @mendigatosoficial.