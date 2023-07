Mendigata de SG entra na "onda" do filme Barbie

A gonçalense Nathalia Magalhães, de 29 anos, conhecida como 'mendigata' de São Gonçalo, foi mais uma a entrar para a onda do filme Barbie. Com a grande repercussão do lançamento do filme, a cidade foi tomada por objetos de ações de marketing, como a caixa da boneca para tirar fotos.

A mendigata aproveitou o sucesso do filme e entrou no personagem, posando para a foto dentro da caixa, posicionada na Perfumaria Kennedy, no centro de São Gonçalo, como se fosse uma boneca de verdade. Ao seu lado estava o fiel parceiro, Tiago José da Silva Mesquita, também conhecido na cidade como mendigato.

Apesar da retomada da moda das bonecas, a mendigata conta que nunca teve uma Barbie durante sua infância e adolescência.



"Não tinha dinheiro para comprar Barbie. Pegava as bonecas emprestadas com as minhas amigas, mas depois tinha que devolver", contou Nathália.