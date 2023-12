Polícia Federal realiza apreensão de 160kg de cocaína transportada em pneus

Droga era transportada no interior dos pneus - Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Droga era transportada no interior dos pneus - Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Na última sexta-feira (8), a Polícia Federal (PF) apreendeu 160 kg de cocaína no Porto do Rio de Janeiro. Os policiais encontraram um caminhão com oito pneus, e cada um deles continha 20 kg do entorpecente.

A apreensão faz parte da Operação Sanctus, realizada pela PF no Mato Grosso do Sul, no mesmo dia. A quadrilha, que operava no MS, contrabandeava drogas do Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, e transportava os entorpecentes pelo interior das rodas do caminhão, até o interior do Paraná e do Rio de Janeiro.

Oficiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF encontraram o veículo no interior do armazém 8. A Marinha do Brasil foi acionada, e a retirada das drogas foi feita com agentes da PF em conjunto com a Marinha.



A Marinha do Brasil está realizando, no Porto do Rio de Janeiro, uma operação de Garantia da Lei e Ordem (GLO). A ação se iniciou em novembro deste ano, e será encerrada em maio de 2024.