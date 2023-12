Alemão é preso em Niterói por porte ilegal de armas e maus-tratos aos animais

Um alemão investigado por tráfico internacional de drogas, tráfico humano e maus tratos aos animais foi preso nesta sexta-feira (8), em Niterói, no Morro do Estado. A investigação conduzida pela Polícia Civil foi feita com ajuda da Interpol.

O acusado, identificado como Alexander Charly Salomon Smith, era conhecido por Nino Brown ou Chernobyl. O estrangeiro usava regiões dominadas pelo Comando Vermelho (CV) para se refugiar. Uma das comunidades que ele passou foi a Comunidade do Brejal, em São Gonçalo.

Nas redes sociais, o homem compartilhava imagens de armas e munições. Em um vídeo publicado por ele, o alemão arremessa um gato contra a parede. Alexander tem um mandado de prisão por maus-tratos aos animais e por porte ilegal de armas de fogo, e é acusado de arrancar os olhos de um cachorro e injetar droga nele.



Smith também é investigado por estupro e tráfico de drogas, e é acusado de coagir meninas e envia-las para a Europa. O delegado Márcio Esteves de Jesus, da 74ª DP (Alcântara), conta que as mulheres eram levadas para uma casa de prostituição no continente europeu e usadas para transportar drogas para a Alemanha.

O estrangeiro vai ser indiciado no Brasil por estupro, tráfico internacional de mulheres e tráfico internacional de drogas.