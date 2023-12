PMs de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí estão sendo deslocados para reforçar policiamento em Copacabana

Policiais militares de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí estão sendo retirados de seus locais de atuação para reforçar o policiamento de Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com informações publicadas inicialmente pela jornalista Roberta Trindade, os batalhões dos três municípios (7º BPM, 12º BPM e 35º BPM respectivamente), estão tendo que enviar agentes e viaturas do PPC (Porto da Pedra, Estância de Pendotiba e Xavantes - Jardim Catarina) para baseamentos de 18h às 23h e de 23h às 6h na Avenida Nossa Senhora de Copacabana e na Avenida Atlântica.

Boletim informativo da Polícia Militar | Foto: Divulgação/Roberta Trindade

Ainda segundo as informações obtidas, as três unidades sequer possuem efetivo suficiente para as suas áreas, e, mesmo assim, as esquipes estão sendo desfalcadas com os deslocamentos dos policiais militares.



Segundo levantamento da jornalista, o 7°BPM (São Gonçalo) é responsável por 91 bairros distribuídos em um território de 248,4 km², correspondentes a 5% da área da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - com mais de um milhão de habitantes.



O 12°BPM (Niterói) além da cidade, também realiza policiamento ostensivo em Maricá.

E o 35°BPM (Itaboraí) é responsável pelo patrulhamento em cinco cidades: além de Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá e Cachoeiras de Macacu.

A PM foi questionada nesta desta sexta-feira (8), sobre o deslocamentos dos agentes ,mas ainda não tivemos retorno.



*Em atualização