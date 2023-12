Partage São Gonçalo promove campanha de arrecadação de brinquedos

Os brinquedos arrecadados ficarão expostos na loja, localizada no terceiro piso, ao lado do Burger King - Foto: Divulgação

Os brinquedos arrecadados ficarão expostos na loja, localizada no terceiro piso, ao lado do Burger King - Foto: Divulgação

O Partage São Gonçalo está lançando uma emocionante campanha de arrecadação de brinquedos, em parceria com a The Street Store. As doações podem ser entregues em uma loja personalizada que será o ponto de coleta oficial dentro do empreendimento. A iniciativa tem como objetivo proporcionar um Natal especial para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Os brinquedos arrecadados ficarão expostos na loja, localizada no terceiro piso, ao lado do Burger King, onde as crianças poderão escolher o presente que sempre sonharam. A ação não apenas oferece momentos de alegria, mas também promove uma experiência única permitindo que os pequenos escolham seus presentes.

Leia também

Dia de Nossa Senhora da Conceição é celebrado nesta sexta (8); veja a programação

Poste parte ao meio e deixa 47 estabelecimentos sem energia em SG



A campanha estará em vigor até o dia 23 de dezembro e as doações coletadas serão destinadas a organizações não governamentais no município de São Gonçalo, que desempenham um papel crucial no apoio às comunidades mais necessitadas. Além do Partage, outros locais da cidade se uniram à causa como pontos de coleta. A Escola Petito Teixeira, o Centro Educacional Mendes Duarte e a Bellaforma Farmácia de Manipulação são parceiros fundamentais na expansão dessa iniciativa solidária.



“Este é o momento ideal para que todos possam contribuir e fazer a diferença na vida de muitas crianças, ajudando a tornar o Natal mais brilhante e cheio de esperança. Cada brinquedo doado representa um gesto de amor e solidariedade”, disse Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage São Gonçalo.