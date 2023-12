Dia de Nossa Senhora da Conceição é celebrado nesta sexta (8); veja a programação

Comemorada no dia 8 de dezembro, a festa de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição, uma referência à Virgem Maria, acontece em diversos pontos dos município de São Gonçalo e Niterói.

Imaculada Conceição | Foto: Divulgação

A celebração da Imaculada Conceição foi definida em 28 de Fevereiro 1476 pelo Papa Sisto IV. A existência da festa era um forte indício da crença da Igreja de Imaculada Conceição, mesmo antes da definição do século XIX como um dogma.

"A importância dessa solenidade consagrada à nossa Mãe é muito grande. Maria foi a escolhida, não foi uma pessoa qualquer como muitos falam. Muitos a excluem, mas ela foi a escolhida por Deus pra ser a mãe do Salvador e a nossa mãe também. A gente participa com muita alegria. Estamos aqui desde às cinco e pouca da manhã por conta da gratidão que a gente tem por ela. É o momento da gente demonstrar a nossa fé", diz Eulália de Castro, da pastoral da acolhida da Paróquia Nossa Senhora da Conceição no Porto Novo, São Gonçalo.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Porto Novo, recebe decoração especial | Foto: Filipe Aguiar

Assim como Eulália, diversos fieis separam essa data para dedicar o seu tempo e trabalho à comemoração, que tem a fé como o centro. Um desses exemplos é Denise Coelho.

"Eu sempre trabalhei e é uma honra poder estar aqui. Hoje eu posso me dedicar à igreja e eu prometi a Deus e à Nossa Senhora que quando eu me aposentasse iria me dedicar muito. Esse ano foi um ano difícil para mim e foi aqui que eu me encontrei, que eu voltei para igreja mais forte. E a cada dia eu me dedico mais", revela a fiel.

Confira a programação das igrejas da região:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo

- Rua Maria Quitéria, 1 - Porto Novo - São Gonçalo

Dia 8 (sexta)

15h30: Santa Missa



18h30: Procissão

19h30: Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel

- Estrada do Cordeiro, s/n - Santa Izabel - São Gonçalo

Dia 8 (sexta)

15h: Recitação do terço da Misericórdia



18h: Recitação do terço Mariano

18h30: Procissão - seguida de Santa Missa Solene e Coroação da Imagem de Nossa Senhora

Festejos externos

Show - Banda Brother de Jesus

Dia 9 (sábado)

19h: Recitação do terço

19h30: Santa Missa

Festejos externos

Show - Beto e Seus Cabeças

Dia 10 (domingo)

10h: Santa Missa

12h: Almoço festivo

Cardápio - lombo suíno com acompanhamentos

Música ao vivo com o Diácono Djair

13h30: Show de prêmios

1º prêmio - 1 Salário Mínimo

2º prêmio - Meio Salário Mínimo

3º prêmio - 1 Caixa de som

4º prêmio - 1 Ventilador

5º prêmio - 1 Mixer 3 em 1

18h30: Santa Missa

Festejos externos

Música ao vivo

Igreja Nossa Senhora da Conceição de Niterói

- Rua da Conceição, 216 - Centro - Niterói

Dia 8 (sexta)

14h: Missa - Monsenhor André Sampaio Oliveira



16h: Missa - Padre Wallace Dahan dos Santos

18h: Missa Solene de Encerramento - Padre José Marcelo M. Gomes

Após a missa, procissão de velas

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Ilha da Conceição

- Rua Nossa Sra. da Conceição - Ilha da Conceição - Niterói

Dia 8 (sexta)

6h: Missa Solene

12h: Missa Solene

17h: Missa Solene - seguida de procissão

Após a procissão, festa com show ao vivo de Carlinhos

Dia 9 (sábado)

17h: Santa Missa

Festa após a missa

Dia 10 (domingo)

10h: Santa Missa

12h: Almoço festivo

Cardápio - churrasquinho com guarnição

19h: Santa Missa