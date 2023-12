Mãe de Larissa Manoela é indiciada por racismo religioso

A pedagoga Silvana Taques dos Santos, mãe da atriz Larissa Manoela, foi indiciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30), por racismo religioso. Ela foi acusada pelo crime depois de se referir a família de seu genro, André Luiz Frambach, como "macumbeira", em mensagens trocadas com a filha.

No resumo policial, os agentes a enquadraram na lei que discorre sobre crimes de preconceito de raça ou cor, “de acordo com o apurado neste procedimento e com indícios suficientes de autoria”. A investigação foi aberta em agosto pela Comissão de Combate a Intolerância Religiosa do Rio.

Silvana não prestou depoimento a respeito das acusações. Larissa também não depôs contra a mãe, após receber uma liminar que a eximia de ir à Delegacia especializada por conta do caso. Já o genro, Frambach, não conseguiu direito à liminar e afirmou aos policiais que "não se sentiu ofendido ou discriminado religiosamente" pelas afirmações da sogra.

As mensagens foram trocadas com Larissa na véspera do Natal de 2022. Na ocasião, Silva escreveu à Larissa: “Que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira”. As mensagens foram vazadas na internet pouco depois de Larissa tornar público as disputas financeiras com a família. ainda não se sabe como se deu o vazamento da conversa.