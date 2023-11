Defesa de mãe da Larissa Manoela pede que processo que apura ato de intolerância religiosa seja arquivado

Neste último final de semana, o advogado de Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, pediu que o inquérito responsável por investigar um ato de intolerância religiosa, cometido por Silvana, fosse arquivado. A denúncia do crime foi feita em agosto pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, junto ao Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP).

A vítima do ato foi André Frambach, noivo da atriz, e sua família, que são espíritas kardecistas.

Durante uma conversa com a filha no WhatsApp, Silvana se referiu à família de André como “macumbeira”, termo utilizado para cometer racismo religioso com religiões de matrizes africanas. A mensagem foi enviada no Natal, em 2022.

A denúncia foi feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio, com uma notícia crime que entendia a mensagem de Silvia como “ato discriminatório travestido de formas contemporâneas de racismo”.



A defesa da mãe da artista pede o arquivamento do processo, alegando que o inquérito teria sido iniciado através de um print do Whatsapp, e a autenticidade dessa captura de tela “não pode ser comprovada”.