Mãe de Larissa Manoela chama família do genro de ‘macumbeira’

Durante exibição do “Fantástico” deste domingo (20), o programa exibiu a segunda parte da entrevista com Larissa Manoela. Nesta nova entrevista, foram exibidos novos prints de uma conversa da atriz com a mãe. No texto, Silvana Taques profere xingamentos à filha. Mas, nesta mesma conversa, a mãe da atriz teria cometido intolerância religiosa contra o noivo de Larissa, André Luiz Frambach. Apesar disso, o dominical preferiu omitir o trecho.

No entanto, o colunista Lucas Pasin de Splash, mostrou com exclusividade, o restante da conversa de mãe e filha.

Após dizer "você fez as suas escolhas e eu também", Silvana, cinco minutos depois, volta para a conversa e completa: "Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk".

Leia também:

➢ Larissa Manoela abre o jogo e expõe relação com os pais

➢ Larissa Manoela é pega de surpresa e descobre que pais colocaram mansão onde mora à venda

Segundo o colunista, os pais de Larissa Manoela já demonstravam incômodo com a religião do ator, que segue o espiritismo com os ensinamento de Allan Kardec. Silvana Taques é católica, enquanto o marido, Gilberto Elias, é evangélico.

“Qualquer coisa que saísse do que eles dominavam e desejavam para a filha não prestava. Depois que a Larissa teve o apoio do André, tudo nele passou a ser ruim, inclusive a religião”, explicou o informante para Pasquin.

O jornalista levantou com suas fonte que o “Fantástico” teria optado por não exibir a última fala da pedagoga para “não entrar na questão do relacionamento familiar e levantar outras pautas que não tivessem relação com a briga pelo dinheiro”.