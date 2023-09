Larissa Manoela pede para não depor contra a mãe

A atriz Larissa Manoela entrou com um pedido na Justiça para não precisar depor contra a mãe, Silvana Taques, em um processo que ela enfrenta por acusações de intolerância religiosa. De acordo com informações confirmadas pela advogada da atriz, o noivo de Larissa, André Luiz Frambach, também tentou o direito de não prestar depoimento, mas não conseguiu e precisou comparecer à delegacia.

Silvana é investigada pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio após ser denunciada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Em uma mensagem compartilhada com a filha e divulgada publicamente no mês passado, Silvana chama a família do genro de "macumbeira".

Segundo a advogada de Larissa, Patrícia Proetti, ela ingressou com um pedido de habeas corpus para livrar a artista do depoimento com base na relação familiar entre ela e a acusada. O mesmo pedido foi feito para Frambach, considerado "parente por afinidade" no pedido. No caso dele, no entanto, a solicitação foi negada e o ator foi visto na unidade policial na tarde desta quarta (20/09).

"O juízo entendeu que o Código de Processo Penal não isentaria genro de depor como testemunha, somente o Código de Processo Civil. Desta forma, André está, a contra gosto, cumprindo com o que foi determinado judicialmente", afirmou Proetti. Ao blog "Hugo Gloss", a assessoria de André destacou que ele "não fez e fará nenhuma denúncia sobre o caso, até porque a instauração deste inquérito independe da sua decisão".

A afirmação investigada foi compartilhada por Silvana no último Natal. A mãe e a filha estavam brigadas por conta da polêmica envolvendo a administração do patrimônio de Larissa, controlado pelos pais. A atriz enviou uma mensagem tentando a reconciliação, que foi respondida com xingamentos pela mãe. Por fim, Silvana também escreveu: "Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk".