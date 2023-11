Vídeo! Genro que traiu esposa com sogro revela que estaria sendo ameaçado pelo homem

Júnior Virgílio, de 23 anos, afirma que estava sofrendo ameaças do sogro - Foto: Divulgação/ TV Morada do Sol

Júnior Virgílio, de 23 anos, afirma que estava sofrendo ameaças do sogro - Foto: Divulgação/ TV Morada do Sol

Na última semana, o caso de um genro que foi pego traindo a esposa com o próprio sogro, em Araraquara, interior de São Paulo, tomou todas as manchetes e redes sociais, pela excentricidade da situação. Desde então, os desdobramentos relacionados à família têm repercutido, e um novo pronunciamento do genro, Júnior Virgílio, de 23 anos, mostra que o relacionamento dele com o pai da mulher pode ter sido fruto de uma série de ameaças.

Após a crise familiar ter se tornado pública, por meio da esposa de Júnior, que descobriu a relação depois de olhar o celular do marido e encontrar conversas e vídeos íntimos dos dois. A mulher expôs o caso entre o pai e o marido no Facebook, o que aumentou a confusão, uma vez que prints e vídeos dos homens juntos foram vazados.

Segundo revelado por Júnior, que é apontado como pivô da crise familiar, em entrevista à TV local, Morada do Sol, ele estava sofrendo ameaças do sogro há algum tempo, e por isso, decidiu dar início ao relacionamento, para coletar provas.

“Minha cabeça ficava atordoada, por constantes ameaças, se ele não me ameaçava de morte ele falava que mandava alguém me matar. Falava que se não conseguisse me matar tirava meu filho de mim. Então isso vem afetando bastante minha cabeça. E eu precisava entrar no jogo dele para conseguir criar provas contra ele. E foi como eu vim conseguindo isso. Graças a Deus eu entrei com advogado. A verdade será esclarecida para o Brasil todo entender o que aconteceu e o que ele vinha fazendo na minha vida”, contou o genro.

Genro que transou com seu próprio sogro afirma que fez isso para conseguir provas contra o pai de sua esposa, em entrevista. pic.twitter.com/6qT6V74vmY — PAN (@forumpandlr) November 27, 2023

A confusão familiar chegou a virar caso de polícia, após um carro ter sido incendiado e o sogro ter sido espancado na rua onde a família morava, após brigas entre a própria família e com vizinhos. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como dano e lesão corporal no Plantão da Delegacia Seccional de Araraquara, de onde foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade. O caso está sendo investigado e os envolvidos foram notificados a comparecerem na unidade policial.

