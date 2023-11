Filha descobre caso entre pai e marido e expõe vídeos na internet; Confira!

O homem foi agredido por moradores após incendiar o carro do genro, com quem tinha um caso - Foto: Reprodução

Um homem de 45 anos foi espancado por moradores no bairro Valle Verde, em Araraquara (SP), no último domingo (19), após incendiar o carro do próprio genro, com quem tinha um caso.

A violência aconteceu depois que a filha expôs na internet o suposto relacionamento do pai com seu marido. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como dano e lesão corporal e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade, onde é investigado. "Foi solicitada perícia ao local e os envolvidos notificados a comparecerem na unidade policial", informou.

Relacionamento entre pai e genro



A filha começou a relatar o caso no dia 15 de novembro e, no último domingo (19), expôs vídeos do pai e do marido em um motel da cidade. De acordo com ela, o vídeo foi encontrado no celular do seu pai.

Ela também compartilhou prints de conversas que mostravam o que ela afirma ser a relação amorosa entre os dois. A mulher terminou o relacionamento com o marido após a descoberta.

Ainda no domingo (19), ela postou um vídeo em que mostra ela mesma quebrando os vidros do carro do ex-marido.

Já na segunda-feira (20), o caso foi relatado em um perfil do X (antigo Twitter) e alcançou mais de 1 milhão de visualizações.

Carro incendiado e agressão

De acordo com a Polícia Militar, após a repercussão, o pai da jovem foi até uma casa do bairro Valle Verde, em Araraquara, e começou a arremessar garrafas de vidro contra portões de residências, além de atear fogo no carro do agora ex-genro. O motivo, segundo testemunhas, seria ciúmes.

Segundo testemunhas, o motivo para o homem incendiar o carro teria sido ciúmes | Foto: Reprodução

As imagens mostram moradores tentando conter as chamas do veículo enquanto o homem gritava na rua sobre o caso que teve com o genro.





Em um determinado momento, ele arremessou uma garrafa de vidro vazia contra o portão de uma residência. Foi quando pessoas que estavam na rua partiram para cima do homem e começaram a agredi-lo.



Com um ferimento na cabeça, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro, onde foi medicado e ficou em observação.

Uma jovem de 20 anos, que estava no local, também precisou ser socorrida após ser atingida por estilhaços de vidro na perna. Ela não quis denunciar o homem.

O caso foi registrado como incêndio em veículo pela PM. O local foi periciado e a ocorrência será investigada pela Polícia Civil de Araraquara.