Idoso mata o próprio filho cadeirante a tiros no Rio

Um homem, de 80 anos, atirou contra o próprio filho, de 44 anos, e contra si mesmo em Duque de Caxias, município na Baixada Fluminense. Ambos foram encontrados mortos dentro de casa na manhã da última sexta-feira (24); policiais civis investigam o caso.

O caso aconteceu no bairro Vila Urussaí. A outra filha do idoso estava em casa no momento em que os disparos aconteceram. De acordo com o relato dela, seu irmão, que é deficiente físico, estava dormindo quando foi baleado. A mulher escutou o barulho dos tiros e foi até o quarto verificar, quando encontrou o irmão morto na cama e o pai, também já sem vida, sentado com um revólver na mão.

Relatos iniciais também apontam que a arma usada para os disparos foi removida do local. A suspeita, com base nos depoimentos, é de que criminosos envolvido com o tráfico de drogas que atuam na região teriam escutado o barulho dos disparos, ido até a casa checar e levado a arma. A informação ainda está sendo apurada.

Policiais militares e agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram acionados ao local. Os oficiais da Delegacia realizaram a perícia e registraram a ocorrência, que segue em investigação na unidade.