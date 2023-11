Shoppings de Niterói e SG anunciam cupons e promoções para a Black Friday

A Black Friday, evento que acontece nesta sexta-feira (24), representa um marco importante no calendário comercial. A corrida por ofertas e descontos atinge seu auge, e os consumidores estão ávidos por encontrar as melhores promoções.

Este período oferece uma oportunidade ímpar para aumentar as vendas, com consumidores dispostos a gastar mais do que em qualquer outra época do ano, e, portanto, para garantir o sucesso do comércio durante essa data crucial, é essencial adotar uma abordagem estratégica, como fizeram os Shoppings das regiões de Niterói e São Gonçalo.

Niterói

Em Niterói, a Black Friday do Plaza Shopping terá horário estendido na sexta-feira (24). Assinada como "Week Tudo", a data terá, além de preços especiais, horário estendido para os clientes aproveitarem as ofertas. O shopping abrirá normalmente às 10h, mas fechará uma hora mais tarde, às 23h.

Cupom extra

Apesar da Black Friday ser oficialmente na sexta-feira (24), as promoções já estão acontecendo no Plaza. A "Week Tudo", que começou na terça-feira (21), irá se estender até domingo (26). Durante este período, além de descontos em vários setores, clientes do Programa de Benefícios que enviarem suas notinhas no 'App Plaza' ganharão um cupom extra para participar do sorteio de Natal, que vai presentear o ganhador com um carro zero, modelo Haval H6 Premium HEV 2024.

Serviço:

Plaza Shopping Niterói

"Week Tudo" - 21 a 26 de novembro

Horário: sexta-feira (24), das 10h às 23h / nos demais dias, das 10h às 22h

São Gonçalo

Para os gonçalenses a notícia também é boa para esta Black Friday. No São Gonçalo Shopping, os destaques vão para o estacionamento gratuito para para todos os veículos que saírem até às 14h, e também para Sirene Premiada, que vai oferecer prêmios instantâneos ao longo do dia. A dinâmica é a seguinte: cinco torres serão estrategicamente posicionadas em todo o shopping. Cada torre estará equipada com um botão. Quando a sirene de uma das torres tocar, o cliente que pressionar o botão primeiro será premiado na hora.

Além das novidades, o comércio do Shopping também irá proporcionar aos clientes ofertas especiais nas lojas.

Para mais informações, visite o site www.saogoncaloshopping.com.br ou entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente pelo número (21) 2018-5418.

Serviço:

Black Friday São Gonçalo Shopping - 24 de novembro

Horário: normal de funcionamento

Estacionamento grátis até às 14h

O Partage São Gonçalo Shopping contará com uma Black Friday repleta de promoções relâmpago e cupons digitais, além de vitrine online e ofertas exclusivas no aplicativo do centro comercial.

No Partage, as ofertas nas lojas presenciais vão valer entre os dias 24 e 26 de novembro, onde serão oferecidos cupons de até 70% de desconto tanto em lojas de vestuário quanto em alimentação. Dentre as empresas participantes estão: Renner, C&A, Lojas Americanas, Riachuelo e Casa & Vídeo. Entre os exemplos está a sandália da loja Daflon de R$ 279,99 por R$ 139,99 e na Centauro a garrafa Oxer Botijão com Alça e Canudo 1,6 Litro de R$ 69,99 por R$ 33,99. As promoções para produtos alimentícios abrangerão uma seleção diversificada de restaurantes presentes na Praça de Alimentação, como Billy The Grill e Papah Massaterapia.

Nos dias da promoção, um locutor caracterizado irá anunciar as promoções dos lojistas em uma intervenção divertida por todo o shopping. O “Repórter Sabe Tudo” vai anunciar as melhores ofertas de 20 em 20 minutos, proporcionando aos clientes uma experiência interativa e informativa enquanto aproveitam as promoções exclusivas da Black Friday.

Além disso, o Partage São Gonçalo vai estender o horário de funcionamento durante o período da Black Friday, para garantir que os clientes tenham tempo suficiente para explorar todas as ofertas. As lojas estarão abertas na sexta-feira (24) e sábado (25) das 9h às 23h, e no domingo (26) das 11h às 21h.

"Estamos empolgados em trazer uma Black Friday excepcional para nossos clientes este ano. Com descontos de até 70%, a vitrine online e a presença do repórter de ofertas, queremos tornar esta experiência de compras tão emocionante quanto possível. Estendendo nossos horários, estamos facilitando para que todos possam aproveitar ao máximo essas ofertas incríveis", afirmou Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage São Gonçalo.

Para mais informações, acesse www.partageshoppingsaogoncalo.com.br.

Serviço:

Black Friday Partage São Gonçalo - 24 a 26 de novembro

Horário: sexta (24) e sábado (25) das 9h às 23h / Domingo (26) das 11h às 21h

Vitrine online: https://vitrinepartage.com.br/

Para finalizar, também em São Gonçalo, a Black Friday do Pátio Alcântara contará com uma programação interativa com dois mímicos nesta sexta-feira (24). Das 14h às 17h30, os atores vão interagir com o público e apresentar as ofertas.

No piso L2 do Pátio Alcântara, uma vitrine virtual irá mostrar, de 24 a 25 de novembro, as principais ofertas das lojas do shopping que aderiram à campanha da Black Friday.

Serviço:

Black Friday Pátio Alcântara - 24 e 25 de novembro

Horário: normal de funcionamento