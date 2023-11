Alameda volta a ficar fechada após protesto contra falta de luz

Depois de ficar parcialmente interditado na tarde da última segunda (20), o tráfego no sentido Niterói da Alameda São Boaventura, no Fonseca, voltou a ficar fechado por conta de manifestações entre o final da manhã e o início da tarde desta terça-feira (21). Os protestos cobram o reestabelecimento no fornecimento de energia para moradores do entorno, que estão sem luz desde a noite de sábado (18).

As manifestações começaram por volta das 11h40, na altura do supermercado Supermarket. Objetos incendiados fecharam totalmente o trânsito no sentido Niterói. Agentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da NitTrans foram acionados ao local.

Leia mais sobre a falta de energia:

➢ Vídeo: funcionário fica pendurado durante reparo na rede elétrica em Magé

➢ Prefeitura de Niterói também entra com ação contra Enel na Justiça

➢ BR-101, no Gradim, volta a receber protestos por falta de energia

O protesto foi organizado por moradores da Fonseca e de comunidades próximas que seguem sem energia. Apesar de já ter tido parte de sua rede elétrica reestabelecida, alguns pontos do bairro já estão há cerca de 65 horas sem acesso a energia. A situação se repete em outras regiões da cidade e de municípios vizinhos, como em São Gonçalo.

Por volta das 11h40, uma das faixas do sentido Niterói já havia sido liberada. O congestionamento, porém, já chegava na região do Baldeador por volta das 13h. Por conta do trânsito, trechos da comunidade do Caramujo também estavam congestionadas, devido ao fluxo de motoristas que desviavam pela região.

Agentes da NitTrans, da Polícia Militar e dos bombeiros estiveram no local | Foto: Divulgação/NitTrans

Em seu último comunicado atualizado, emitido às 13h10, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade, alegou que 98% dos clientes que tiveram o acesso a energia afetado pelo temporal de sábado (18) já tiveram serviço normalizado. "Seguimos com reforço adicional de equipes em campo, trabalhando 24 horas por dia para finalizar o atendimento às ocorrências de todos os clientes afetados", afirmou a empresa, em nota.