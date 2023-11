Prefeitura de Niterói também entra com ação contra Enel na Justiça

Depois de São Gonçalo, a Prefeitura Municipal de Niterói também entrou com uma ação na Justiça para cobrar medidas emergenciais à concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade, a Enel. A cidade também tem pontos que seguem sem energia elétrica desde o último sábado (18), quando um temporal acabou deixando um 'estrago' na rede elétrica da Região Metropolitana do Rio.

Segundo comunicado publicado nas redes sociais, a Procuradoria do município entrou com a ação nesta segunda (20). "É inaceitável o que está acontecendo em nossa cidade. Muitas famílias, equipamentos públicos, comerciantes e empresas sem luz, desde sábado, acumulando transtornos e prejuízos, sobretudo, com perda de alimentos", afirmou a Prefeitura, na nota.

Além disso, a ação também cobra que a Enel dê continuidade ao projeto que prevê enterrar a fiação elétrica da cidade. Aprovada pela Câmara do município desde 2014, a proposta ainda é alvo de disputa judicial, já que a concessionária recorreu contra a medida na Justiça na época da aprovação.

"Após ser aprovada a Lei da Fiação, de 2014, na Câmara de Vereadores, justamente para enterrar a fiação e reduzir contratempos como a da falta de energia, a Prefeitura solicita uma iniciativa da empresa para colocar em prática essa solução. Além de restabelecer com urgência o fornecimento de energia, a Prefeitura cobra da concessionária que a fiação seja enterrada para que a falta de luz deixe de ser uma rotina", destaca a nota.

Em São Gonçalo, a empresa também é alvo de uma ação civil pública, anunciada pela Prefeitura na noite do último domingo (19), e de uma possível CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), solicitada à Câmara local pelos vereadores Glauber Poubel (PROS) e Romário Régis (PDT).