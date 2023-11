Protestos voltam a cobrar fornecimento de energia em Niterói

Moradores de Niterói voltaram a se manifestar na tarde desta segunda (20) por conta da demora no reestabelecimento de energia elétrica em alguns pontos da cidade. Objetos incendiados bloquearam trechos de vias na cidade, que ainda tem regiões sem luz desde sábado (18), quando o serviço foi interrompido por um forte temporal.

Os dois principais pontos que tiveram tráfego parcialmente interrompido nesta tarde foram a Avenida Marquês do Paraná, no Centro, próximo ao Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), e o encontro entre a Alameda São Boaventura, no Fonseca, com a Avenida Feliciano Sodré, próximo ao Ponto Cem Réis.

Na manhã desta segunda, o município já havia registrado bloqueios em outros pontos. As manifestações aconteceram no Sapê; em Pendotiba, na altura da Associação Pestalozzi; em São Lourenço, em frente à sede da distribuidora de energia; em Piratininga, na frente do Hospital Municipal Oceânico; e no Baldeador, na subida do Morro do Castro.

Responsável pela distribuição de energia no município, a Enel informou, em nota, que "segue trabalhando com força total para recuperar todos os clientes o mais rápido possível" e alegou, no início da tarde, ter normalizado o serviço para "93% dos clientes afetados pela intensa tempestade registrada na noite de sábado (18)".